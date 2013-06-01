Янукович поручил усовершенствовать надзор за соблюдением прав детей, усыновленных иностранцами

Президент Украины Виктор Янукович подписал поручение относительно совершенствования деятельности по осуществлению надзора за соблюдением прав детей, которые усыновлены иностранцами и проживают за пределами Украины.

Как говорится в поручении, текст которого размещен на сайте Президента, с целью усовершенствования деятельности по осуществлению надзора за соблюдением прав детей, которые усыновлены иностранцами и проживают за пределами Украины, обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов таких детей премьер-министр Николай Азаров должен обеспечить до 1 июля решение вопроса увеличения предельной численности работников заграничных дипломатических учреждений Украины для эффективного выполнения в США, Италии, Франции, Испании функций по надзору за соблюдением прав детей, которые усыновлены иностранцами и проживают за пределами Украины.

Кроме того, до 2 сентября Азаров должен обеспечить проведение анализа эффективности осуществляемого заграничными дипломатическими учреждениями Украины надзора за соблюдением прав детей, которые усыновлены иностранцами и проживают за пределами Украины, и совершенствование порядка осуществления такой деятельности, предусмотрев действенные механизмы выявления случаев нарушения прав, законных интересов детей, которые усыновлены иностранцами и проживают за пределами Украины, обеспечение надлежащей защиты прав таких детей, в том числе путем возвращения в Украину.

Также Азаров должен предусмотреть действенные механизмы получения в установленные сроки отчетов усыновителей об условиях проживания и состоянии здоровья детей, а также информации о детях, отчеты в отношении которых не поступают; установление места пребывания, условий проживания, и воспитания детей, которые усыновлены иностранцами и проживают за пределами Украины и которые отобраны от усыновителей и устроены, переданы под опеку (попечительство) другим иностранным гражданам, заведениям для детей; недопущение усыновления иностранцами детей - граждан Украины, которые проживают за пределами Украины, без разрешения, согласия уполномоченных органов Украины.

Министр иностранных дел Леонид Кожара должен принять меры по совершенствованию порядка ведения заграничными дипломатическими учреждениями Украины консульского учета детей.

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