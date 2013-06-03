Безработица в мире к 2015 году увеличится до 208 миллионов - МОТ

Безработица в мире, по прогнозам, к 2015 году увеличится до почти 208 миллионов человек с нынешних 200 млн, говорится в докладе «Мир труда в 2013 году. Восстановление экономического и социального устройства» Международной организации труда.

Как сообщили УНИАН в МОТ, в частности, в докладе показаны внушающие надежду, но все еще слабые признаки улучшения, которые отмечаются в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах. При этом многие страны с развитой экономикой по-прежнему сталкиваются с высокой и даже растущей безработицей и неравенством.

Глобальная экономика медленно восстанавливается после финансового кризиса, при этом в большинстве стран с формирующимися рынками и развивающихся странах отмечается (в сравнении со странами с высоким уровнем доходов) рост занятости и сокращение неравенства в доходах. Одновременно сохраняется существенный разрыв между богатыми и бедными в большинстве стран с низкими и средними доходами. Многие семьи, сумевшие подняться выше уровня бедности, сегодня рискуют вновь скатиться в нищету.

В странах с развитой экономикой за последние два года, напротив, неравенство доходов увеличилось на фоне общего роста безработицы в мире, которая, по прогнозам, к 2015 году увеличится с нынешних 200 млн человек до почти 208 миллионов.

По данным доклада, в период между 2010 и 2011 годом неравенство доходов выросло в 14 из 26 стран с развитой экономикой, исследованных в докладе. Речь идет в том числе о таких странах как Франция, Дания, Испания и США. Уровень неравенства в семи из оставшихся 12 стран был по-прежнему выше, чем перед началом кризиса.

Растет и экономическое неравенство: малые предприятия отстают от более крупных по уровню прибыли и продуктивным инвестициям. Большинство крупных предприятий вновь получили доступ к рынку капитала, при этом новым предприятиям (start-ups) банки при предоставлении кредитов выставляют несоразмерно жесткие условия. Такая ситуация затрудняет восстановление рабочих мест и ухудшает экономические перспективы в более долгосрочном плане.

«Имеющиеся данные указывают на положительные тенденции во многих частях развивающегося мира, при этом рисуют тревожную картину для стран с высокими доходами даже на фоне экономического оздоровления. Особенно тревожная ситуация складывается в некоторых странах Европы, и она начинает угрожать их экономическому и социальному устройству. Необходимо глобальное оздоровление экономики, ориентированное на продуктивные инвестиции в сочетании с более эффективной социальной защитой для самых бедных и уязвимых групп населения. Серьезное внимание следует обратить на устранение неравенства в доходах, которое продолжает расти во многих частях мира», - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

В докладе показано, что во многих странах с развитой экономикой сокращается численность населения со средним уровнем доходов. Это, в том числе, объясняется сочетанием ряда факторов - длительной безработицей, ухудшением качества рабочих мест и уходом работников с рынка труда.

При этом, по данным доклада, во многих из этих стран вновь резко возросли выплаты руководителям высшего звена, которые ненадолго были заморожены после начала глобального кризиса.

«Сокращение групп населения со средним уровнем доходов в развитых странах - это тревожный сигнал не только в плане снижения инклюзивности общества, но и в экономическом плане. Долгосрочные инвестиционные решения, которые принимают предприятия, зависят в том числе от наличия больших по численности и стабильных групп населения со средним уровнем доходов и с соответствующими возможностями в плане потребления», - отметил Раймонд Торрес, директор Международного института социально трудовых исследований, которое является исследовательским подразделением МОТ.

В Испании численность населения со средним уровнем доходов сократилась с 50 процентов в 2007 году до 46 процентов в конце 2010 года. В США в первые два года экономического оздоровления собственные средства семи процентов самых богатых граждан увеличились в среднем с 56 процентов в 2009 году до 63 процентов в 2011 году. Собственные средства остальных 93 процентов американских граждан сократились.

«Необходимо большее число более качественных рабочих мест с тем, чтобы обеспечить более справедливое распределение доходов как а развитых, так и в развивающихся странах», - подчеркнул Торрес.

Численность группы со средним уровнем доходов в развивающихся странах и странах с формирующимися рынками увеличилось с 263 млн чел. в 1999 году до 694 млн чел. в 2010 году. Этого важного положительного результата удается достичь все большему числу государств Латинской Америки, а в последнее время и некоторым странам Африки и арабского региона.

При этом уязвимая группа, включающая тех, чей доход едва выходит за черту бедности, выросла с 1 млн 117 тыс. в 1999 году до 1 млн 925 тыс. чел. в 2010 году, и этот рост зафиксирован главным образом в странах с низким уровнем доходов и со средним уровнем доходов, близким к низкому. Данная уязвимая группа по численности почти в три раза больше группы со средним уровнем доходов.

В этой связи МОТ рекомендует правильно координировать макроэкономические цели и цели в сфере занятости. Такой подход подразумевает: устойчивую бюджетную консолидацию в случае, если такая консолидация необходима; более пристальное внимание к тому, какое влияние оказывает реализуемая макроэкономическая политика на сферу занятости и социальную сферу; быстрое разрешение все еще не разрешенных проблем финансовой системы;

*** Международная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году.

МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав.

В системе ООН МОТ обладает уникальной трехсторонней структурой, в которой объединения работодателей и трудящихся имеют равный голос с правительствами в работе руководящих органов МОТ.

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