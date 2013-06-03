МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Турцию

Министерство иностранных дел Украины в связи с обострением ситуации на территории Турции рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок в эту страну, в частности, в Стамбул, Анкару, Измир, Эскишехир, Мугли, Коньи, Ялови, Анталью, Болу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, с целью избежания угроз для жизни и здоровья гражданам Украины, находящимся в настоящее время на территории Турецкой Республики, рекомендуется воздержаться от посещения мест чрезмерного скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях или других массовых мероприятиях.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Турции по номерам телефонов: + 90 312 441 54 99, который работает круглосуточно, и + 90 312 441 84 42 или + 90 312 440 52 89.

Также МИД напоминает о функционировании круглосуточной горячей линии: +38 044 238 16 57.