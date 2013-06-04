В Испании сократилось число безработных

Число официально зарегистрированных безработных в Испании в мае составило 4,89 миллиона, снизившись по сравнению с апрелем более чем на 98 тысяч или на 1,97%, свидетельствует отчет министерства занятости и социальной защиты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство EFE.

Результаты ежемесячной статистики, публикуемой министерством занятости и социальной защиты, уже третий месяц подряд показывают снижение числа безработных в Испании. По данным министерства, традиционное для мая снижение безработицы, в этом году стало самым заметным. В мае 2012 года оно составило, к примеру, около 30 тысяч.

В мае 2012 года снижение числа безработных было отмечено во всех секторах экономики, в первую очередь - в сфере обслуживания, строительства, сельского хозяйства и промышленности. Работу получили 61 тысяча мужчин и 37 тысяч женщин. Лучшие показатели отмечены в Андалусии, Каталонии и Валенсии. При этом на Канарах число безработных выросло на 538 человек.

По мнению госсекретаря по вопросам занятости Энграсии Идальго, майские показатели падения безработицы "говорят о стойкой тенденции к снижению темпов роста безработицы".