График дежурств министров в летние праздничные дни

Кабинет министров Украины утвердил график дежурств министров 22-24 и 28-30 июня и 24-26 августа 2013 года.

Текст соответствующего распоряжения от 3 июня № 358-р обнародован на Правительственном портале.

Как отмечается в документе, с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов 22-24 и 28-30 июня и 24-26 августа 2013 г. установлено, что 22 июня дежурит министр юстиции Александр Лавринович, 23 июня – министр культуры Леонид Новохатько, 24 июня – министр промышленной политики Михаил Короленко, 28 июня – министр социальной политики Наталия Королевская, 29 июня – министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, 30 июня – министр здравоохранения Раиса Богатырева.

Кроме того, 24 августа будет дежурить министр экономического развития и торговли Геннадий Темник, 25 августа – вице-премьер-министр Константин Грищенко, 26 августа – министр социальной политики Королевская.

Министру Кабинета министров Украины Елене Лукаш поручено обеспечить дежурство ответственных работников в Секретариате Кабмина.

Руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти правительство поручило установить дежурство руководящих работников на отмеченный период.