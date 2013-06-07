Доля работавших в ЕС иностранцев в прошлом году составила 7%

Брюссель. В 2012 году во всех странах Европейском Союзе работали 15,2 млн. иностранных граждан, или 7% от всех работающих.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

При этом, 6,6 млн. иностранцев – были гражданами других стран-членов ЕС, 8,6 млн. – выходцы из стран, не входящих в ЕС.

Уровень занятости среди граждан других стран-членов ЕС составил 67,7%, при этом, уровень занятости среди местных граждан составил 64,6%, а среди выходцев из третьих стран – 53,7%.

При этом уровень безработицы для местных граждан составил в 2012 году 9,8%, для выходцев из других стран ЕС – 12,5%, для выходцев из третьих стран – 21,3%.