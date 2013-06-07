Королевская проконтролирует выплату отпускных учителям

До 15 июня Государственная инспекция Украины по вопросам труда должна проверить своевременность выплаты отпускных учителям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, соответствующее поручение дала сегодня министр соцполитики Наталия Королевская в ходе селекторного совещания с руководством областей.

Она отметила, что Министерство социальной политики контролирует эту ситуацию и принимает все меры, чтобы не допустить такой задолженности.

«Я взяла под личный контроль вопрос выплаты отпускных работникам образования. Поскольку в прошлые годы были не единичные случаи, когда такие выплаты из местных бюджетов осуществлялись не за три дня до начала, а в течение всего отпуска. Поэтому я поручила Госинспекции по вопросам труда до 15 июня проверить своевременность выплаты отпускных и материальной помощи на оздоровление педагогическим работникам общеобразовательных школ», - сказала она.

Королевская также напомнила, что по инициативе Минсоцполитики премьер-министр Украины 5 июня поручил региональным руководителям принять меры по обеспечению своевременной выплаты отпускных педагогическим работникам учреждений образования.

Как отметили в пресс-службе министерства, отпускная кампания для педагогических работников начинается с конца мая. Этим педагогическим работникам предоставляются отпуска сроком до 56 календарных дней. В соответствии с законодательством, выплата отпускных должна осуществляться за 3 дня до начала отпуска.

По информации местных органов исполнительной власти, с 25 мая по 1 июня 2013 года включительно отпуска в целом по Украине были оформлены свыше 90 тыс. педагогических работников общеобразовательных школ, школ-интернатов и профессионально-технических училищ.

С 6 и с 10 июня по Украине в отпуска пойдет большинство, свыше 400 тыс. педагогических работников вышеприведенных учреждений.