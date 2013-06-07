ООН призывает собрать 5 млрд долл. на помощь сирийцам

ООН выступила с призывом к странам-донорам собрать до конца года рекордную сумму в 5 млрд долл. для оказания помощи гражданам Сирии, пострадавшим от конфликта в этой стране.

Об этом было заявлено сегодня на проходящей в Женеве международной конференции, передает радио «Свобода».

По оценкам ООН, к концу этого года более 10 млн сирийцев будут нуждаться в гуманитарной помощи. Это связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Сирии, ростом числа беженцев и предположениями о том, что конфликт в этой стране завершится не скоро.

Ведомство ООН по делам беженцев заявляет, что к концу 2013 года число сирийских беженцев может достигнуть 3,5 миллионов. На сегодняшний день более 1,5 млн сирийцев бежали в соседние страны.

По сведениям Организации Объединенных Наций, жертвами внутреннего конфликта в Сирии, начавшегося в марте 2011 года, стали более 80 тыс. человек.