ООН отправит продовольственную помощь в КНДР

ООН отправит продовольственную помощь для 2,4 миллиона нуждающихся жителей КНДР, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на радиостанцию "Свободная Азия".

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН в Северную Корею за год будет отправлено 206,8 тонны продовольствия, в том числе питательное печенье для 1,9 миллиона детей и сбалансированное питание для 500 тысяч беременных женщин, сообщает РИА «Новости». Поставки начнутся в июле.

Бюджет программы был одобрен на заседании комиссии в Риме и составил 137 миллионов долларов.

Это решение было принято после того, как группа помощи ООН провела всестороннюю оценку продовольственной ситуации и перспективы производства продовольствия в КНДР, сообщается в докладе. Проверка показала, что восемь из десяти северокорейских семей страдают от недоедания.