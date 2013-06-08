В США увеличился уровень безработицы

В США за прошлый месяц прибавилось еще 175 тысяч рабочих мест, но уровень безработицы при этом поднялся до 7,6%, сообщает «Голос Америки».

Эти данные отражают неравномерность развития американской экономики по мере восстановления после рецессии 2009 года. Уровень безработицы по-прежнему намного выше привычной для страны отметки 5,8%, однако, близок к минимальному показателю за 4,5 года, отмеченному до начала кризиса.

В пятницу власти США сообщили, что в прошлом месяце уровень безработицы вырос в сфере профессиональных и деловых услуг, в ресторанном бизнесе и розничной торговле.

Аналитики задаются вопросом, насколько сильно может снизиться уровень безработицы за ближайшие месяцы, пока Федеральный Резерв рассматривает вопрос о том, продолжать ли поддержку экономики страны за счет масштабной скупки облигаций.

Согласно последнему отчету, в мае продолжали искать работу 11,8 миллионов человек. Показатели лишь незначительно изменились по сравнению с апрелем, когда уровень безработицы составлял 7,5%.

Хотя основные фондовые индексы США остаются близко к рекордно высоким показателям, работодатели не торопятся нанимать много новых сотрудников. В некоторых отраслях экономики был отмечен рост, а затем вновь произошло замедление. При этом проблемный рынок недвижимости в последние недели демонстрирует признаки восстановления, а потребительские расходы в этом году вновь стали расти.

Согласно недавнему опросу, проведенному среди 1100 финансистов и менеджеров в компаниях по всей стране, представители деловых кругов начали более оптимистично смотреть на ситуацию в стране, и многие из них планируют расширение бизнеса.

Однако опрос среди сертифицированных аудиторов показал лишь небольшое увеличение числа компаний, которые в скором времени планируют нанимать больше сотрудников. Как отмечает аудитор Джим Блейк, компании приветствуют экономический рост, однако хотят подождать, пока он ускорится:

«Они должны почувствовать больше уверенности в том, что получат прибыли со своих инвестиций, прежде чем начинать массовый набор персонала. В квартальном опросе спрашивали, достаточно ли у них сейчас сотрудников в штате. И большинство отвечали, что на данный момент вполне достаточно», – сказал Блейк.