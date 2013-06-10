Евросоюз и Фонд Гейтса будут сотрудничать в борьбе с болезнями бедных

Брюссель. Европейский Союз и Фонд Билла и Мелинды Гейтс будут сотрудничать в борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией и другими болезнями бедных, которыми на сегодняшний день страдают более 1 млрд людей в мире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее соглашение подписали сегодня в Париже сопредседатель фонда Билл Гейтс и комиссар ЕС по вопросам исследований, инноваций и науки Мер Гугеган-Куин.

Партнеры договорились совместно инвестировать в ускорение развития необходимых медикаментов, вакцин и диагностических препаратов, а также будут искать возможности наиболее быстрой их передачи тем, кто в них нуждается больше всего.

“Наша цель в этом новом партнерстве – работать вместе над развитием, по меньшей мере, одного нового и лучшего продукта для здоровья в год. Это будет большой шаг вперед для миллионов, которые страдают от болезней бедности”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС.