Безработица в Швейцарии увеличилась до максимума за последние три года

Безработица в Швейцарии увеличилась в мае до наивысшего уровня с 2010 года. Уровень безработицы, с поправкой на сезонные колебания, вырос до 3,2 % с 3,1% в апреле, свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономическим делам в Берне.

В тоже время уровень без учета коррекции упал до 3% с 3,2%, соответственно средней оценки 10 экономистов, опрошенных Bloomberg.

Потребительский спрос способствовал росту экономики Швейцарии, помог ему увеличился на 0,6% процентов в первом квартале - быстрее, чем в соседней Германии.

В мае количество вакансий в стране сократилось на 1,3 тыс. до 14,8 тыс., показал сегодняшний отчет. В общей сложности 185 тыс. человек искали работу, что на 5,4 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце.

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