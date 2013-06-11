Грищенко: в Украине обеспечен жесткий контроль над производством лекарств

В Украине обеспечен жесткий контроль над производством лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко, выступая на международной конференции «Подходы к практической реализации Конвенции Совета Европы о подделке медицинской продукции и подобных преступлениях, угрожающих здравоохранению (Конвенция «MEDICRIME»).

«В Украине обеспечен жесткий контроль над соблюдением надлежащей производственной практики (GMP) отечественных фармацевтических предприятий. Введение с 1 марта 2013 года лицензирования лекарственных средств позволило усилить ответственность иностранных производителей, качество, эффективность и безопасность лекарств на территории Украины. Фармацевтический рынок Украины, который, по оценкам экспертов, достиг отметки 3 млрд евро, является привлекательным не только для легальных производителей, но, к сожалению, и для не чистых на руку псевдофармацевтов», - сказал Грищенко.

По словам вице-премьера, в Украине внедряется система отслеживания лекарственных средств. «До недавнего времени в Украине все случаи обращения контрафактной продукции были, так сказать, местной инициативой. Сегодня мы имеем примеры, когда правоохранительными и контролирующими органами было остановлено производство контрафактной продукции иностранного производителя. Именно поэтому в 2011 году Украина первой из стран СНГ ввела уголовную ответственность за фальсификацию лекарственных средств. Через год - в 2012-м - такая ответственность была усилена», - отметил Грищенко.

Он проинформировал, что недавно в национальном законодательстве было утверждено понятие «большие» и «особенно большие размеры фальсифицированных лекарственных средств».

«Это позволит правоохранительным органам четко определять уровень ответственности за фальсификаты. Результатом усиления государственного контроля качества лекарственных средств стало то, что на протяжении трех лет до потребителя не допущено около 8 миллионов упаковок лекарственных средств несоответствующего качества», - сказал Грищенко.

Он также подчеркнул, что противодействие производству фальсифицированных лекарственных препаратов является предметом постоянного внимания со стороны руководства государства.

«Убежден, что проведение этого мероприятия на таком высоком уровне под эгидой Совета Европы внесет значительный вклад в распространение нашего опыта среди других государств - членов Совета Европы. Фальсифицированные лекарственные средства составляют одну из ключевых угроз в общественной системе здравоохранения», - отметил Грищенко.