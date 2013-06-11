Янукович рассказал, как должна работать Госслужба занятости

Государственная служба занятости должна перейти от функции финансирования безработных к функции эффективного поиска рабочих мест. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Комитета экономических реформ. "С завершением реорганизации Госслужбы занятости граждане должны ощутить новое качество ее работы, поскольку ранее к работе службы было много вопросов… Главный приоритет новой службы - перейти от финансирования безработных к эффективному поиску рабочих мест, увеличению количества трудоустроенных, созданию новых рабочих мест", - сказал глава государства.

При этом он призвал руководителей органов власти бороться за каждое рабочее место. "Хорошо, что у нас идет тенденция к сокращению безработицы. ... Борьбу надо вести за каждое рабочее место», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в апреле по сравнению с мартом снизился до 1,9% с 2%.

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда по итогам 2012 года составил 8,1% к общему количеству трудоспособного населения страны. При этом прогнозный уровень безработицы в стране по итогам 2013 года, по данным Международного валютного фонда, составит 8,2%.