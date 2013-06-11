Янукович обещает довести медреформу до конца

Президент Украины Виктор Янукович заверяет, что власть до конца доведет реализацию медицинской реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам.

Президент отметил, что, несмотря на безумное сопротивление и попытки дискредитировать медицинскую реформу, необходимо двигаться вперед. При этом он призвал “не махать шашкой наголо”, а подходить к этому вопросу взвешенно и с пониманием.

Янукович обратил внимание на недопустимость действий отдельных руководителей регионов, которые фактически дискредитируют реформу.

“Нельзя с шашкой наголо. Так как в некоторых регионах дискредитируется реформа руководителями, этого допустить в дальнейшем нельзя”, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул необратимость медицинской реформы.

Глава государства призвал не верить слухам о том, что медицинская реформа может быть свернута.

“Мы уже должны привыкнуть к тому, что если мы делаем шаг вперед, мы идем и дальше, и будем идти, кто бы не стоял на этом пути. Я вам скажу — пожалейте себя. Обращаюсь к тем, кто медлит: я бы не советовал вам этого делать”, - сказал Янукович.

Он пообещал довести эту реформу до конца как в пилотных регионах, так и по всей Украине.

Янукович призвал руководителей областей, в которых пока не реализуется медицинская реформа, посетить пилотные регионы и перенять опыт.

Большое внимание Президент уделил необходимости дальнейшей реализации программы относительно реформы экстренной медицинской помощи, а также реализации проекта “Новая жизнь” по открытию перинатальных центров.

При этом Янукович подчеркнул, что в целом нельзя прекращать реформы в государстве.

“Нам ни в коем случае нельзя останавливаться, несмотря на то, что в мире бушует кризис, несмотря на то, что он существенно затронул Украину, но путь, который мы избрали, он неизменен”, - сказал Президент, добавив, что власть сделала все, что могла и дальше должна идти по этому пути.

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