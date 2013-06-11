Янукович поручил Арбузову разобраться с задолженностью по зарплатам

Президент Украины Виктор Янукович поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову разобраться с проблемой выплаты задолженности по заработной плате на экономически активных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова по итогам заседания Комитета экономических реформ.

«Президент поручил первому вице-премьеру Арбузову лично разобраться с вопросом задолженности по заработной плате на активных предприятиях. В течение месяца необходимо дать ответ», - сказала Акимова.

Она также сообщила, что Президент поручил обеспечить своевременную выплату пенсий и зарплат в рамках повышения, запланированного государственным бюджетом на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине на 1 мая составил 1,056 млрд грн, что на 1,3% (14 млн грн) меньше по сравнению с показателем на 1 апреля. При этом 54,2% задолженности – долги экономически активных предприятий.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составлял 894 грн, а минимальной зарплаты – 1147 грн. К 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн., минимальной зарплаты – до 1218 грн.