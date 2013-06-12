Британия столкнулась с рекордным сокращением зарплат

Сокращение зарплат в Великобритании с 2008 года стало рекордным по сравнению с любым другим пятилетним периодом во всей современной истории страны.

Об этом сообщается в докладе Института бюджетно-налоговых исследований (Institute for Fiscal Studies).

По данным института, за последние пять лет зарплаты в Великобритании сократились на шесть процентов, сообщает lenta.ru.

В IFS подсчитали, что на протяжении последнего столетия зарплаты росли в среднем на два процента в год. Это означает, что сейчас граждане страны зарабатывают на 15 процентов меньше сумм, которые могли бы получать при сохранении докризисных тенденций.

В отчете говорится, что большая часть сокращения реальных доходов пришлась на работников, сохранивших свои места. Инфляция и увольнения высокооплачиваемых сотрудников сыграли меньшую роль.

Как пишет The Guardian со ссылкой на директора IFS Пола Джонсона (Paul Johnson), продолжительные периоды снижения зарплат также были в 1980-е, 1990-е и 1930-е годы. Однако падение доходов после 2008 года оказалось самым большим и долгим.

Накануне официальная статистика зафиксировала в Великобритании сокращение производительности в промышленности. Стало известно, что фабрики и заводы стали выпускать в среднем на 10 процентов меньше товаров, чем в 2007 году. Тем не менее, по итогам апреля британская промышленность выросла на 0,1 процента. В марте показатель вырос на 0,7 процента.

В феврале текущего года Служба национальной статистики (ONS) Великобритании сообщила, что заработные платы жителей страны достигли уровня десятилетней давности. Отмечалось, что за последние три года зарплаты британцев упали на три процента.

За последние пять лет Великобритания пережила две рецессии. Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов ВВП страны падал пять кварталов подряд. В конце 2011-го и первой половине 2012 года экономика Великобритании сокращалась три квартала подряд. ВВП страны снова стал расти только в третьем квартале 2012 года.