В Греции объявили всеобщую забастовку из-за закрытия гостелерадиокомпании

Ведущие профсоюзы Греции призвали провести в четверг 24-часовую всеобщую забастовку против закрытия государственной телерадиокорпорации (ERT).

В среду днем греческие журналисты уже начали суточную забастовку против решения правительства, в результате которого без работы останутся более двух с половиной тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

Представитель правительства Симос Кедикоглу назвал Греческую телерадиовещательную корпорацию образцом расточительности, коррупции и бесхозяйственности. Годовой бюджет гостелерадиокомпании составлял около 300 млн евро.

Чиновники заявили, что компания возобновит свою работу после реформирования и с меньшим штатом, но не объявили, когда это произойдет.

Греция вынуждена прибегать к значительным сокращениям расходов и увеличению налогов, чтобы получить 240 миллиардов евро международной финансовой помощи.