Кабмин приостановил введение биометрических паспортов

Кабинет министров Украины приостановил действие постановления о введении биометрических паспортов.

Текст соответствующего постановления от 12 июня 2013 г. № 415 «О приостановлении действия постановления Кабинета министров Украины от 13 марта 2013 г. № 185» опубликован на Правительственном портале.

В частности, в документе отмечается: «Приостановить действие постановления Кабинета министров Украины от 13 марта 2013 г. № 185 “Некоторые вопросы выполнения Закона Украины “О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус” (Официальный вестник Украины, 2013 г., № 25, ст. 841)».

В связи с этим возобновить действие постановлений Кабинета министров Украины согласно перечню, который прилагается.

В частности, в перечне постановлений, которые возобновляют действие:

Пункт 1 постановления КМУ от 31 января 1992 г. № 47 “Об утверждении образцов национальных и международных удостоверений водителей и документов, необходимых для регистрации транспортных средств” в части утверждения образца национального удостоверения водителя.

Постановление КМУ от 4 июня 1994 г. № 353 “Об утверждении образца бланка паспорта гражданина Украины”.

Постановление КМУ от 31 марта 1995 г. № 231 “Об утверждении Правил оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу и проездного документа ребенка, их временного задержания и изъятия”.

Постановление КМУ от 7 августа 1995 г. № 610 “Об утверждении Положения об удостоверении личности без гражданства для выезда за границу”.

Постановление КМУ от 3 апреля 1997 г. № 292 “О внесении изменений и дополнений в Правила оформления и выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу и проездных документов ребенка, их временного задержания и изъятия” и другие постановления об оформлении документов для пребывания граждан государства и иностранных граждан на территории Украины и для выезда за границу.

Кроме того, «Министерству внутренних дел вместе с Министерством финансов в трехмесячный срок подать на утверждение единые образцы бланков документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица, и порядки, которые регламентируют выдачу, обмен, пересылку, изъятие, возвращение государству, уничтожение документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица».

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус». Закон вступил в силу с 6 декабря.

Согласно настоящему документу, в Украине вводились биометрические паспорта. В частности, по закону, паспорт будет содержать встроенный чип с биометрической информацией: фото человека, отпечатки пальцев и информацию о гражданине, которая содержится в действующем паспорте. При желании, в биометрический паспорт может быть включена дополнительная информация. В то же время информация биометрических паспортов вносится в Единый государственный демографический реестр - это электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки, использования информации о гражданине государства. Также, по закону, такая информация является конфиденциальной, а ее неразглашение гарантируется государством.

Введение в Украине биометрических паспортов обусловлено Планом действий о введении безвизового режима с ЕС, одобренным в ноябре 2010 года.

13 марта 2013 г. Кабмин принял постановление № 185 «Некоторые вопросы выполнения Закона Украины “О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус”.

Этим постановлением Кабмин утвердил единые образцы бланков документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица; а также порядки централизованного оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения - паспорта гражданина Украины; паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактный электронный носитель; паспорта гражданина Украины, информация на бесконтактный электронный носитель которого не вносится; паспорта гражданина Украины для выезда за границу; паспорта гражданина Украины для выезда за границу, который не содержит бесконтактный электронный носитель; паспорта гражданина Украины для выезда за границу, информация на бесконтактный электронный носитель которого не вносится; временного удостоверения гражданина Украины; удостоверения водителя; удостоверения водителя, которое не содержит бесконтактный электронный носитель; удостоверения водителя, информация на бесконтактный электронный носитель которого не вносится; удостоверения личности без гражданства для выезда за границу; вида на постоянное жительство; вида на временное жительство; удостоверения беженца; проездного документа беженца; карточки мигранта.

Также постановлением вводилось изготовление, оформление и выдача документов, образцы бланков которых утверждены этим постановлением, с применением средств Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования.

Постановлением также устанавливалось, что документы, выданные до вступления в силу этого постановления, являются действующими в течение срока, на который они были выданы, и отмечалось, что до введения и выдачи документов, образцы бланков которых утверждены этим постановлением, документы оформляются с использованием бланков предыдущих образцов.