Путин заговорил об отмене единого 13-процентного подоходного налога

Владимир Путин, велевший правительству увеличить ассигнования на социальные нужды, сказал, что не сбросил со счетов любимую левыми идею отказа от единого 13-процентного подоходного налога, хотя плоская шкала и помогла выводу бизнеса из тени, сообщает Reuters.

"Такое предложение возможно для дискуссий и для обсуждения. Будем иметь в виду, мы не отмахиваемся от этого", - сказал президент России в пятницу на встрече с российскими и иностранными гражданскими активистами в своей подмосковной резиденции.

После десятилетия наращивания расходов на фоне высоких цен на нефть и многомиллиардных предвыборных обещаний вернувшегося в прошлом году в Кремль Путина властям все труднее сводить концы с концами. С этого года правительство вернулось к ограничению расходов казны, утвердив жесткий бюджет на основе бюджетного правила, призванного снизить зависимость от цен на нефть. Путин напомнил, что с идеей возвращения дифференцированной шкалы, при которой рост доходов означает рост подоходного налога, регулярно выступают парламентские коммунисты.

"Может, и мы когда-то начнём внедрять какие-то элементы этой дифференцированной шкалы. Мы никогда не говорили о том, что это на века - плоская шкала", - сказал он.

"Но плоская шкала - самый лучший путь борьбы с уклонением от налогов", - добавил Путин.

Накануне президент поручил правительству и парламенту увеличить ассигнования на выполнение его предвыборных обещаний, преимущественно социальных, за счет сокращения других расходов бюджета в ближайшие три года, при сохранении бюджетной дисциплины. Аналитики предупреждают, что это, в частности, желание радикально повысить зарплаты бюджетникам, грозит провинции большим дефицитом бюджетов.

Однако возвращение прогрессивной шкалы подоходного налога, зачисляемого в доходы регионов, вероятно, встретит энтузиазм властей на местах: пока сохраняются опасения, что у регионов может не хватить денег на исполнение указов Путина, на две трети финансируемых из региональных бюджетов.