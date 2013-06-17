В России предлагают обязать иностранцев приобретать миграционный вексель за 30 тыс. рублей

В России предлагают обязать иностранцев приобретать миграционный вексель стоимостью 30 тыс. рублей (около 1 тыс. долларов США – УНИАН).

Как пишет российская газета «Коммерсантъ», депутаты Госдумы РФ Алексей Журавлев и Сергей Жигарев разработали поправки к федеральным законам "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", обязывающие иностранцев при въезде в Россию, не требующем получения визы, приобретать миграционный вексель. Авторы проекта считают, что это поможет сохранить национальную целостность РФ, снизит криминогенную обстановку и привлечет 225 млрд руб. дополнительных доходов.

Увеличение числа трудовых мигрантов депутаты Журавлев и Жигарев называют "одной из наиболее острых проблем, связанных с миграционной ситуацией в России". "В 2012 году на территорию РФ въехали 15,88 млн человек (выдано разрешений на работу 1,34 млн), за аналогичный период 2011 года — 13,8 млн (1,19 млн). Указанные цифры отражают только официальную статистику. По неофициальным данным, на территории страны постоянно находится от 3 млн до 7 млн нелегальных трудовых мигрантов", - отмечается в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов поправок, увеличение числа низкоквалифицированных трудовых мигрантов создает угрозу национальной целостности РФ и усугубляет криминогенную обстановку. В 2012 году к административной ответственности было привлечено 2,5 млн человек, в 2011 году - 2,4 млн.

При этом депутаты отмечают, что в 2012 году из РФ было депортировано 35 134 человека, в 2011 году — 28 585 человек. По оценкам экспертов, средняя стоимость депортации гражданина из стран Средней Азии составляет от 30 тыс. до 40 тыс. руб. "Данные расходы создают неоправданную нагрузку на бюджет страны и перечеркивают эффект для экономики государства от труда иностранных мигрантов", - отмечают авторы проекта. Они предлагают ввести новый финансовый инструмент, обеспечивающий платежеспособность иностранных граждан, - миграционный вексель. "Миграционный вексель - именной беспроцентный казначейский вексель - будет приобретаться иностранным гражданином, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, с целью обеспечения платежеспособности в случае его депортации. Являясь безусловным финансовым обязательством, он будет подлежать погашению при выезде иностранного гражданина из РФ", - говорится в законопроекте.

Авторы признают, что законопроект потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, но они будут компенсированы экономией средств, предназначенных для содержания и депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме этого, законопроект позволит привлечь в бюджет страны дополнительные средства, объем которых может достигать 225 млрд руб. в год (расчет из номинала миграционного векселя 30 тыс. руб. и количества мигрантов в течение года - 7,5 млн человек). "После того как мы получим экспертные отзывы, законопроект будет внесен в Госдуму", - пояснил член фракции "Единая Россия", председатель партии "Родина" Журавлев.