Массовые уличные протесты охватили Бразилию

До 200 тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Бразилии в понедельник на фоне растущего недовольства населения низким качеством работы госорганов, полицейским насилием и коррупцией, сообщает Рейтер.

Демонстрации, организованные в основном через социальные сети, перекрыли движение на улицах более чем полудюжины городов, в том числе Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бразилиа, в котором протестующие забрались на крышу Конгресса и затем проникли внутрь здания.

За последние две недели в стране прошло множество менее крупных манифестаций, отражающих неудовлетворенность граждан экономическим положением страны, высокой инфляцией и скачком криминального насилия.

Большинство акций протеста носили мирный характер - с танцами, национальными флагами и лозунгами типа "Народ проснулся", "Извините за неудобства, Бразилия меняется". Однако некоторые демонстранты в Рио-де-Жайнеро кидали камни в полицейских, сожгли припаркованный автомобиль и разгромили правительственное здание.

Центром демонстраций в понедельник стал Рио-де-Жайнеро, где по данным полиции на улицы вышло 100 тысяч человек.

Протесты начались на фоне идущего в стране Кубка Конфедерации - предвестника запланированного на будущий год в стране мирового футбольного первенства. Правительство надеется, что эти спортивные турниры, а также Летняя Олимпиада 2016 года покажет миру Бразилию как динамично развивающегося нового игрока мирового масштаба.