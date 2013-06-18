Уровень безработицы в Украине снизился до 1,8%
11:57, 18 июня 2013Соцполитика
0
Уровень безработицы в Украине в мае снизился до 1,8% от общего количества работоспособного населения с 1,9% в апреле, сообщает Государственная служба статистики Украины.
В абсолютных цифрах количество безработных в мае составило 501 тыс. человек против 534,7 тыс. в апреле.
Количество безработных, получающих пособие, в мае составило 384,3 тыс. человек против 408,5 тыс. человек в апреле. Средняя сумма ежемесячной выплаты увеличилась на 3 грн и в мае составила 1119 грн.
Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в апреле по сравнению с мартом снизился с 2% до 1,9%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter