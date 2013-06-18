Почти 80% поляков считают, что их страна находится в экономическом кризисе

Варшава. Большинство граждан входящей в Евросоюз Польши, считают, что их страна находится в экономическом кризисе и ожидают ухудшения своего материального положения в ближайшие три года.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в начале июня опроса TNS Polska, которыми располагает УНИАН.

Результаты исследования, в ходе которого опрошено более 1000 человек в возрасте более 15 лет, продемонстрировали рост количества пессимистически настроенных жителей Польши.

"Большинство поляков - 79% - говорят, что польская экономика находится в кризисе. При этом 31% считает, что кризис сильный, а 48% - легкий", - отмечают авторы опроса.

Количество пессимистов в сравнении с предыдущим опросом в мае выросло на 7% на фоне падения оптимистических оценок на 5%.

Около 60 процентов опрошенных сказали, что в ближайшие три года ожидают изменений их материального положения против 40% тех, кто прогнозируют стабильную ситуацию, а среди первых количество пессимистов превышает количество оптимистов втрое.

Только пятая часть респондентов сказали, что в Польше сейчас можно найти работу, хотя не такую, какую бы хотелось.

3/4 опрошенных считают, что сейчас трудно найти работу, из них более половины утверждает, что трудно найти любую работу и почти четверть убеждены, что сейчас в принципе нельзя трудоустроиться.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе польское министерство экономики снизило прогноз роста ВВП в текущем году до 1,5 с ранее прогнозируемых более 2 процентов.

В первом квартале экономика Польши выросла на 0,5%.

Вступившая в Евросоюз в 2004 году Польша стала единственной страной из 27-ми государств европейского объединения, которой удалось избежать рецессии из-за мирового экономического кризиса, разразившегося в конце 2008 года.

Благодаря этому, стране впервые в истории удалось войти в шестерку крупнейших европейских экономик, но рост ее ВВП в 2012 году замедлился до 1,9 с 4,3 процентов годом ранее.