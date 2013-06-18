Минсоцполитики разрабатывает паспорта занятости регионов

Сегодня основными направлениями работы Государственной службы занятости являются разработка паспорта занятости регионов, стимулирование малого и среднего бизнеса для создания новых рабочих мест, а также эффективное взаимодействие с Государственной инспекцией труда.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время открытия нового здания Каневского горрайонного центра занятости в Черкасской области, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

Министр отметила, что на протяжении последующих месяцев будет завершена разработка паспорта занятости региона. Наряду с оперативными данными такой документ, по словам Королевской, будет содержать информацию об инвестиционных и инфраструктурных проектах региона, государственных и региональных программах, уровне развития предпринимательства и экономическом потенциале, потребности в трудовых ресурсах и т.п.

"Должны четко понимать - в регионе у нас есть вот такое количество рабочих мест, есть такие предприятия, есть такой потенциал. Это нам позволит показать молодежи, которая идет на свое первое рабочее место, и тем людям, которые проходят переквалификацию, каковы реальные перспективы трудоустройства у них есть, какие профессии нужны в том или другом регионе и где в ближайшее время будут создаваться рабочие места", - сказала министр.

Королевская отметила, что работники Государственной службы занятости должны усилить сотрудничество с Государственной инспекцией по вопросам труда.

"Сегодня готовится к подписанию Меморандум о сотрудничестве между этими двумя ведомствами. Только их четкое взаимодействие, в частности, в борьбе с нелегальной занятостью, с мошенниками, которые научились пользоваться инструментами государственной поддержки через службу занятости, позволит нам качественно улучшить услуги по трудоустройству граждан", - убеждена министр.

Также, по словам Королевской, сегодня при министерстве действует рабочая группа, которая работает над усовершенствованием Закона "О занятости населения", вступившего в силу с 1 января. Реализация норм закона, по ее словам, позволит создать дополнительные 300 тысяч рабочих мест.