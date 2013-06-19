Число беженцев в мире достигло максимума за 18 лет

Число вынужденных переселенцев в мире за 2012 год достигло почти 45,2 миллиона человек. Это максимальный показатель за последние 18 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), опубликованном 19 июня.

По данным UNHCR, беженцами сегодня являются 15,4 миллиона человек, 937 тысячи человек — добивающимися убежища и 28,8 миллиона — внутренне перемещенными лицами. При этом, подчеркивает UNHCR, в докладе не учитывались жители Сирии, вынужденные покинуть страну в текущем году.

Основной причиной, заставляющей людей покидать дома, остается война: как говорится в докладе, 55% вынужденных переселенцев — это люди из стран, в которых идут военные действия: Афганистана, Сомали, Ирака, Сирии и Судана.

Первое место по количеству беженцев занимает, как и последние 32 года, Афганистан. Как отмечает UNHCR, примерно каждый четвертый беженец в мире родом из Афганистана. При этом 95 процентов афганских беженцев получают убежище в Пакистане и Иране.

Именно развивающиеся страны, как говорится в докладе, принимают большую часть беженцев - 81%. Лидером по приему беженцев в 2012 году стал Пакистан, принявший 1,6 миллиона человек. На втором месте — Иран, принявший 868,2 тысячи беженцев, и на третьем — Германия (589,7 тысячи беженцев).

Доклад UNHCR был опубликован накануне Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня.