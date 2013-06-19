Бюджетное управление Конгресса США поддержало иммиграционную реформу

Продвигаемый Белым домом законопроект о реформировании иммиграционной системы США получил поддержку во вторник, сообщает Reuters.

Бюджетное управление Конгресса пришло к выводу, что предлагаемая мера сократит дефицит федерального бюджета и стимулирует экономику.

Анализ Бюджетного управления Конгресса последовал за отказом Сената от предложенных противниками законопроекта поправок, которые задержали бы на неопределенное время меры по легализации до 11 миллионов не имеющих документов иммигрантов и получению ими гражданства в течение 13 лет.

Спикер Палаты представителей Джон Бейнер высказал новые сомнения насчет перспектив законопроекта. Он сделал неожиданное заявление, в котором сообщил журналистам, что позволит рассмотрение законопроекта об иммиграции, только если он будет поддержан большинством из 234 республиканцев в состоящей из 435 депутатов палате.

Многие республиканцы в Палате представителей выступают против "дороги к гражданству" для нелегальных иммигрантов, которую президент Барак Обама и остальные демократы сделали главным аспектом законопроекта.

Тем не менее, законопроект может быть принят Сенатом, в котором преобладают демократы, к концу месяца.

Как сообщило Бюджетное управление Конгресса, оценившее стоимость и экономический эффект законопроекта, он "увеличит объем промышленного производства" и значительно сократит дефицит федерального бюджета в течение следующих 20 лет.