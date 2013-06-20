Кабмин утвердил порядок и условия определения зарплаты для исчисления пенсии госслужащего

К абинет министров утвердил порядок и условия определения заработной платы для исчисления пенсии государственного служащего.

Текст соответствующего постановления от 19 июня № 426 обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, должностной оклад, надбавка за ранг или квалификационный класс, классный чин или специальное звание, выслугу лет во время определения заработной платы для назначения пенсии учитываются в размерах, установленных на день назначения пенсии, по последней занимаемой должности, предусмотренной Законом “О государственной службе”.

В случае повышения размера зарплаты работающим государственным служащим в соответствии с решениями Кабинета министров (для служащих Национального банка в соответствии с решениями его Правления) или в связи с изменением минимальной зарплаты заработная плата для перерасчета пенсии, назначенной в том числе до вступления в силу закона, определяется в таком порядке: пенсионерам, которые на момент перерасчета пенсии продолжают работать на должности, по которой назначена пенсия, - на основании поданного заявления и справки о получаемой заработной плате на момент перерасчета; другим пенсионерам - на основании поданного заявления и необходимых документов, поданных на время перерасчета, исходя из сумм заработной платы государственного служащего, который занимает должность государственной службы соответствующей подгруппы и ранга на последней должности государственной службы, по которой назначена (перерасчитана) пенсия, на момент возникновения права на перерасчет.

При этом должностной оклад, надбавка за ранг или квалификационный класс, классный чин или специальное звание и выслугу лет учитываются в размерах, установленных на момент возникновения права на перерасчет пенсии госслужащего, который занимает должность государственной службы соответствующей подгруппы и ранга по последней должности государственной службы на момент назначения (перерасчета) пенсии; премия и другие надбавки учитываются в средних размерах, выплаченных государственному служащему, который занимает должность государственной службы по последней должности государственной службы в том государственном органе, из которого лицо вышло на пенсию, на момент возникновения права на перерасчет. Премии к государственным, профессиональным праздникам и юбилейным датам и денежная помощь, выплаченные в месяце повышения заработной платы, учитываются в размере 1/12 среднего размера таких выплат, выплаченных государственному служащему, который занимает должность государственной службы соответствующей подгруппы и ранга по последней должности государственной службы, по которой назначена (перерасчитана) пенсия.