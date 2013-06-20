В Украине объем субсидий на оплату ЖКУ сократился на 23%

В январе-мае 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 48,9 млн грн, что на 14,4 млн грн (на 22,7%) меньше, чем в январе-мае 2012 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 44,3 млн грн, в сельской – 4,6 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-мае 2013 года были назначены 442,1 тыс. семей (91,7% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 322,5 тыс., в сельской – 119,6 тыс. семей. По сравнению с январем-маем 2012 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 49,4 тыс. (на 12,6%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае т.г. уменьшился по сравнению с маем 2012 года на 18,5% – до 66,3 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве (115,7 грн), наименьший – в Закарпатской, Херсонской и Черновицкой областях (14,8–19,6 грн).

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 40 млн грн, что на 11,9 млн грн (на 22,9%) меньше, чем в январе-апреле 2012 года.