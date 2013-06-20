Президент обвинил министра экономики Прасолова в бездействии

Президент Украины Виктор Янукович отмечает необходимость скорейшей имплементации Закона «О занятости населения», который вступил в действие 1 января 2013 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сегодня во время заседания Совета регионов в Луганске Янукович обратил внимание на выполнение в регионах данного закона, который предусматривает механизмы привлечения инвестиций в регионы и, соответственно, создание новых рабочих мест.

Президент раскритиковал деятельность Министерства экономического развития и торговли. «На Вас персональная ответственность, Игорь Николаевич, чтобы Вы в ближайшее время отработали этот вопрос со своими подчиненными по вертикали, которые есть в областных государственных администрациях», - сказал Глава государства, обращаясь к министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову.

«Проведите селекторное совещание, пообщайтесь, как работает этот закон, и Вы увидите, что Вы ничего не сделали, чтобы этот закон работал», - добавил Президент.