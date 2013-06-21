В России могут сократить количество рабочих для экономического роста страны

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает возможным повысить производительность труда и простимулировать буксующий экономический рост сокращением численности занятых в государственном и частном секторе, сообщает Reuters.

Силуанов говорил об использовании средств пенсионной кубышки - Фонда национального благосостояния - для финансирования инфраструктурных проектов и связанных с этим опасениях МВФ.

"МВФ боится, что в условиях, когда у нас низкая безработица, в условиях загруженности мощностей это (использование средств ФНБ) приведет к дополнительному перегреву. У нас сейчас уже теплое состояние, а дополнительный государственный спрос может привести к росту цен и пойти не на пользу экономике. Тем не менее, средств ФНБ в этом году будет (использовано) 100 миллиардов рублей, в следующем - 100-200 миллиардов. Это не те ресурсы, которые могут серьезно повлиять на перегрев экономики", - сказал Силуанов журналистам.

"Есть элементы нагрева, загрузка мощностей почти полная, низкая безработица, то есть дополнительные вложения могут привести к тому, что нужно будет создавать дополнительные рабочие места. А это дорогое удовольствие. Если мы говорим о росте производительности труда, нужно высвобождать рабочую силу, сокращать работающих как в государственном секторе, так и в негосударственном секторе. Я считаю, что в данном случае, когда у нас низкая безработица, вполне можно было бы проводить структурные меры по сокращению численности рабочих... и таким образом повышать производительность труда".

Экономика России выросла в мае 2013 года лишь на 1 процент в годовом выражении, в январе-мае рост составил 1,8 процента. Новая глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина накануне сказала, что рост экономики - ниже потенциала, но ускорить ее можно лишь структурными реформами.

Безработица снизилась на конец мая 2013 года до 5,2 процента экономически активного населения с 5,6 процента в апреле. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали показатель на уровне 5,3 процента. И хотя аналитики связывают снижение безработицы с сезонными факторами, они прогнозируют скромный уровень безработицы до конца 2013 года и далее.

Минэкономразвития ожидает, что с учетом сложившихся тенденций на рынке труда уровень безработицы не превысит в 2013 году 5,6 процента экономически активного населения.

По прогнозу ведомства, сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, снижение численности экономически активного населения (на 1,3 миллиона человек к 2016 году) будет обострять ситуацию на рынке труда. По прогнозу ведомства, к 2016 году численность занятых сократится на 1 миллион человек, до 67 миллионов, а уровень безработицы снизится до 5,3-5,4 процента экономически активного населения.