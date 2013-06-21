В Бразилии продолжаются наиболее массовые протесты за последние 20 лет

Более миллиона человек вышли на улицы бразильских городов. В результате столкновений между демонстрантами и полицией многие получили ранения, один человек погиб, передает Немецкая волна.

Бразилия по-прежнему охвачена протестами. По данным полиции, в четверг, 20 июня, и в ночь на пятницу более миллиона человек приняли участие в демонстрациях в ста городах, сообщает агентство AFP. В Рио-де-Жанейро 300 тысяч человек провели марш у здания городской мэрии.

Небольшая группа демонстрантов стала бросать камнями в сотрудников безопасности. Полиция применила против них слезоточивый газ. Началась паника, многие направились в сторону близлежащих улочек. Тогда полиция применила слезоточивый газ и против мирных демонстрантов, сообщает корреспондент AFP. По меньшей мере, 40 человек ранены. Среди них - журналист телеканала Globo, получивший ранение резиновой пулей в лоб.

В Рибейран-Прету, штат Сан-Пауло, в результате наезда автомобиля на колонну протестующих погиб 18-летний юноша. Как сообщает агентство dpa, в Кампинасе также произошли серьезные столкновения демонстрантов с полицией. В столице страны - городе Бразилиа - группа манифестантов попыталась взять штурмом здание МИД, они разбили стеклянную дверь и около 50 окон в здании. Полиция оттеснила демонстрантов, около 30 человек получили ранения.

Из-за протестов президент Бразилии Дилма Роуссефф отложила официальный визит в Японию, запланированный на конец июня. Участники демонстраций требуют улучшить систему здравоохранения и образования и усилить противодействие коррупции. Это наиболее массовые протесты в Бразилии за последние два десятилетия.