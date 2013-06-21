В Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий инвалидам учиться в обычных детсадах

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О дошкольном образовании" (относительно введения инклюзивного дошкольного образования), принятие которого позволит детям с особыми потребностями получить возможность учиться в обычных детских садах.

Текст законопроекта обнародован на сайте парламента.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат от Партии регионов, представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

В обосновании необходимости принятия закона отмечается, что Генеральная ассамблея ООН своей резолюцию от 20 декабря 1993 года № 48/96 утвердила “Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов”. В правиле №6 этой резолюции, в частности, отмечается, что государствам нужно признать принцип равных возможностей в сфере дошкольного, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, которые имеют инвалидность, в интегрированных структурах. В этом документе также сформулирован ряд других правил, которые определяют концептуальные принципы развития системы образования таких детей на принципах инклюзивного обучения и создания инклюзивной образовательной среды.

В пояснительной записке к документу отмечается, что отсутствие в Законе Украины “О дошкольном образовании” задекларированного и обеспеченного конкретными правовыми механизмами права детей с особыми образовательными потребностями на получение качественного образования в дошкольных учебных заведениях не позволяет создать соответствующую инклюзивную образовательную среду, которая бы предоставляла равные возможности в получении детьми необходимых им знаний, умений и практических навыков.

В комментарии, распространенном Фондом помощи детям с синдромом аутизма «Ребенок с будущим», отмечается, что в настоящее время Закон «О дошкольном образовании» не позволяет детям с особыми потребностями учиться в обычных садах, только в специальных - для детей с физическими или умственными изъянами, или в отдельных центрах развития. Такая практика фактически изолирует таких детей от общества и осложняет их взаимодействие с ним. После принятия поданного закона обычные дети, которые будут посещать детсады вместе с детьми с особыми потребностями, будут учиться понимать их, быть более толерантными и неравнодушными, также это будет способствовать решению проблемы социализации особых малышей на ранних стадиях развития.

«Данный законопроект вводит две очень важные для аутистов и других детей с особыми потребностями должности: «помощник ребенка» и «методист по специальному дошкольному образованию».

«Помощник ребенка» закрепляется именно за ребенком и сопровождает его на протяжении всего времени пребывания в садике. Это может быть как мама или любой родственник ребенка, так и посторонний специалист, которого подбирает семья ребенка», - отметила директор Фонда Лариса Рыбченко.

По ее словам, методист – это человек, который отвечает за координацию между всеми привлеченными к обучению детей специалистами и помогает разрабатывать индивидуальные программы.