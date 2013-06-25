В Бразилии пройдут широкомасштабные реформы

Президент Бразилии Роуссефф объявила о проведении в стране широкомасштабных реформ. Она предложила устроить референдум о созыве Конституционного собрания, передает Немецкая волна.

Президент Бразилии Дилма Вана Роуссефф отреагировала на проходящие в стране массовые акции протеста и объявила о проведении широкомасштабных реформ. Глава государства предложила провести референдум о созыве Конституционного собрания, призванного определить цели политических преобразований, сообщает во вторник, 25 июня, агентство dpa. "В Бразилии созрели условия для дальнейшего продвижения вперед, страна не останется на месте", - заявила Роуссефф. Она предложила пять пакетов реформ, в том числе в сферах здравоохранения, образования и транспорта.

"Народ вышел на улицы, народ хочет перемен. Люди хотят, чтобы в центре внимания был гражданин, а не только экономическая мощь", - сказала глава государства. По ее словам, одно из центральных мест займет политическая реформа. Будет усилена борьба с коррупцией, это зло впредь будет считаться тяжким преступлением и наказываться соответствующим образом. Планируется также отчислять 100 процентов лицензионных налогов нефтяного бизнеса на нужды образования.

Агентство AFP обращает внимание на обещание президента выделить 50 миллиардов реалов (19 миллиардов евро) на развитие городского общественного транспорта. В этих целях правительством будет подготовлен специальный проект под названием "Городская мобильность". Предусматривается также пригласить в страну врачей из-за рубежа. В то же время, учитывая негативную реакцию на эту инициативу объединений бразильских медицинских работников, Роуссефф подчеркнула, что на такой шаг государство пойдет лишь в случае, если не будет других альтернатив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бразилии продолжаются наиболее массовые протесты за последние 20 лет