В России нелегально работают около миллиона украинцев

Москва. В России около миллиона граждан Украины работают нелегально, из них 700 тыс. - кандидаты на автоматическое запрещение въезда сроком на три года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский сообщил на международной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы», проходящей в Москве.

«На сегодняшний день на российской территории находится около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Получается, что более чем миллион граждан Украины работают без соответствующего оформления документов», - сказал Ромодановский.

При этом он напомнил, что в России ведется работа по ужесточению наказаний за нарушение миграционного законодательства.

«Законодательством предусмотрены штрафы, выдворение, лишение свободы на срок до 4 лет. В начале этого года начали действовать правила, согласно которым иностранный гражданин, не уведомивший миграционную службу в течение 120 суток с момента выезда из РФ, получает закрытие въезда на три года. Это делается автоматически. Мы сегодня имеем порядка 750 тыс. граждан Украины, которые являются кандидатами на закрытие въезда», - подчеркнул Ромодановский.

По его словам, в среднем украинцы в России зарабатывают более 1 тыс. долларов в месяц.

Он сообщил, что в последние пять лет ежегодно увеличивается количество граждан Украины, въезжающих на территорию России. В частности, в 2012 году было зафиксировано 10 млн въездов граждан Украины – их совершили более 3 млн человек. Глава ФМС пояснил, что в течение года гражданин может осуществить несколько пересечений границы.

Ромодановский считает необходимым бороться совместно с незаконной миграцией.

По его словам, одними запретительными мерами проблему не решить, поэтому необходимо наладить организованное привлечение рабочих из стран СНГ, в том числе из Украины.

«Мы готовы к диалогу по данному вопросу, но на сегодняшний день у нас нет понимания, к какому органу исполнительной власти Украины отнесено данное направление работы», - сказал он и напомнил, что в России созданы инструменты для легального трудоустройства.

По словам Ромодановского, Украина должна вести информационную кампанию и объяснять своим гражданам их права и обязанности в России.