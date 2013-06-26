Британию критикуют за новые визовые требования
Планы британских властей по введению новых визовых требований для граждан шести стран, откуда приезжает значительная часть нелегальных иммигрантов, вызвали много критических замечаний, сообщает Русская служба Би-би-си.
Согласно нововведениям, чтобы получить полугодовую визу в Великобританию, жителям Пакистана, Индии, Бангладеш, Нигерии, Ганы и Шри-Ланки нужно будет заплатить более 4,5 тысяч долларов.
Эти деньги будут возвращены им в том случае, если они покинут страну в указанный в визе срок.
Индийская промышленная конфедерация назвала план "в высшей степени дискриминационным".
Сенат Нигерии также осудил нововведения, заявив о готовности пойти на ответные меры.
Новые правила были объявлены в минувшие выходные и должны вступить в силу в ноябре этого года.