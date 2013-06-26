Военнослужащим будет выплачиваться компенсация за аренду жилья - Лебедев

Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил выплату денежной компенсации за поднаем жилья офицерам Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр обороны Украины Павел Лебедев.

«Сегодня на Кабинете министров принят проект Министерства обороны о компенсации за поднаем жилья для военнослужащих, который предусматривает ее размер порядка 2,5 тыс. грн на семью из трех человек», - сказал Лебедев.

Он отметил, что, кроме этого, сейчас активно ведется переоборудование казарм под жилье для неженатых военнослужащих-контрактников и общежития семейного типа для женатых военнослужащих-контрактников. Также за два года планируется оборудовать 10 тысяч койко-мест, добавил министр.

Как сообщалось, Минобороны Украины планирует с 2014 года полностью перевести армию на контрактный принцип формирования.