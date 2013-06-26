Средняя зарплата в мае выросла на 20 грн

Средняя зарплата в Украине в мае по сравнению с апрелем 2013 года выросла на 20 грн (на 0,6%) – до 3 253 грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, этот показатель на 7,9% больше показателя мая 2012 года.

Средний уровень зарплаты в промышленности в мае т.г. превысил средний показатель по стране и составил 3 713 грн, что на 31 грн меньше показателя апреля.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован, как и месяцем ранее, в авиатранспорте – 10 574 грн (против 10 936 грн в апреле). Самая низкая зарплата – в почтовой и курьерской деятельности – 1 948 грн (против 1 914 грн в апреле).

Зарплата ниже среднего в мае также зафиксирована в сельском хозяйстве – 2 420 грн (2 250 грн в апреле), строительстве – 2 669 грн (2 681 грн в апреле), в сфере операций с недвижимостью – 2 768 грн (2 705 грн в апреле), в сфере предоставления административных услуг – 2 544 грн (2 463 грн в апреле), в образовании – 2 711 грн (2 631 грн в апреле), в здравоохранении – 2 438 грн (2 291 грн в апреле), в сфере искусства – 2 870 грн (2 775 грн в апреле), библиотечного хозяйства – 2 738 грн (2 604 грн.в апреле)

В региональном разрезе зарплаты выше среднего по стране в мае т.г. получали штатные сотрудники в Киеве – 5 013 грн., в Донецкой области – 3 715 грн., в Киевской области – 3 306 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средний размер заработной платы штатного работника в Украине в апреле вырос по сравнению с мартом 2013 года на 0,6% - до 3 233 грн.

Объем задолженности по заработной плате в Украине в мае сократился по сравнению с апрелем на 12 млн грн (1,2%), и на 1 июня составил 1,044 млрд грн.