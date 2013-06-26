Кабмин поддержал инициативу расширить перечень категорий пенсионеров-предпринимателей

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства социальной политики о расширении перечня категорий пенсионеров-предпринимателей, освобожденных от уплаты единого социального взноса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» правительство одобрило на своем сегодняшнем заседании.

По словам министра соцполитики Наталии Королевской, «поданный законопроект расширяет категории пенсионеров-предпринимателей, которые могут быть освобождены от уплаты единого социального взноса. Если раньше на освобождение от обязательной уплаты единого социального взноса могли рассчитывать только пенсионеры по возрасту и инвалиды, то отныне в категорию льготников включены получатели всех видов пенсий, достигшие пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

По действующему законодательству, физические лица-предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидам и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования (часть четвертая статьи 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»).

«При этом в Министерство поступает много обращений относительно освобождения от уплаты единого взноса пенсионеров-предпринимателей, которые получают пенсию за выслугу лет и достигли общеустановленного пенсионного возраста. Для устранения неясностей Минсоцполитики разработан проект закона, которым предлагается четко определить условия освобождения от уплаты единого взноса. В соответствии с предложенным Минсоцполитики законопроектом, физические лица – предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса по достижению общеустановленного пенсионного возраста независимо от закона, в соответствии с которым этим лицам назначена пенсия», - отметила министр.

Численность пенсионеров и инвалидов, которые на сегодняшний день освобождены от уплаты единого взноса, - 164 тыс. 436 чел. Сумма единого взноса, которая будет недополучена в результате принятия законопроекта, составит 51,6 млн грн в год (из расчета 10 746 пенсионеров, которые являются физическими лицами-предпринимателями, избравшими упрощенную систему налогообложения, которые получают пенсию за выслугу лет и достигли возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Как сообщал УНИАН, количество предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, с начала 2013 года по состоянию на 23 июня выросло на 75 тыс. - до 1,17 млн человек, а объем уплаченных ими налоговых платежей на 71,4% - до 2,1 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.