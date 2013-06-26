Янукович обещает украинцам европейские соцстандарты

Украина должна постепенно приближаться к внедрению европейских социальных стандартов, европейского уровня жизни.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Он назвал задачей власти повышение заработных плат и социальных выплат до среднеевропейского уровня. «Мы постепенно идем в сторону европейских социальных стандартов», - подчеркнул Президент. «Это вполне естественно, что мы будем ежегодно и индексацию делать, и планировать рост социальных стандартов», - сказал Янукович.

По его словам, что в Украине с 2010 года растет уровень реальной заработной платы, пенсий и социальных выплат.

«Несмотря на экономический кризис в мире, у нас растет ежегодно реальная заработная плата. Она растет с 2010 года не менее 10%», - сказал Янукович. Он отметил, что пенсии и социальные выплаты также растут ежегодно приблизительно на 10%. В прошлом году, подчеркнул Президент, эти выплаты увеличились на 14%.

Янукович также призвал представителей власти не быть равнодушными к проблемам людей.

«Вы не должны быть равнодушными к людям и всегда прислушиваться, всегда идти навстречу. Не ждать, когда люди начнут кричать, а своевременно приходить и помогать», - сказал глава государства.

По убеждению Януковича, особой поддержки требуют малообеспеченные слои населения.

«Это наша с вами круглосуточная работа - от больших проблем, государственных, к которым вы будете иметь отношение, до маленьких проблем одного человека», - подчеркнул Президент.

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