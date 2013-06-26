Своевременности пенсионных выплат ничего не угрожает - Минсоцполитики

Своевременности пенсионных выплат в Украине ничего не угрожает. Об этом заявил директор Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты Министерства социальной политики Николай Шамбир, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Наполнение Пенсионного фонда происходит своевременно и в полном объеме. Поэтому своевременности пенсионных выплат ничего не угрожает», - заверил он.

Шамбир отметил, что за полгода пенсионные выплаты гражданам профинансированы в полном объеме - на 124,4 млрд грн.

«За полгода пенсионные выплаты гражданам были профинансированы на 124,4 млрд грн. Это на 12,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (111,8 млрд грн). В частности, в этом году постановлением КМУ был пересмотрен размер пенсий 280 тыс. украинцев. Мы и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы осовременить пенсионные выплаты как можно большему количеству граждан», - сказал Шамбир.

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