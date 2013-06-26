Июньская государственная соцпомощь профинансирована полностью

В Украине на финансирование июньской государственной помощи было направлено почти 3,3 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на директора Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Мущинина.

«Как того и требует установленный Кабмином порядок, финансирование государственной социальной помощи за июнь завершилось 25 июня. На эти потребности в регионы двумя траншами было перечислено 3 млрд 295 млн. 883 тыс. грн, или 100% от потребности», - сказал он.

Мущинин также отметил, что был введен ежедневный контроль за процессом выплат, поэтому в министерстве сразу узнают о задержках с выплатой помощи на местах и вмешиваются в ситуацию.

«В целом за шесть месяцев было выплачено 19 млрд 80 млн 924 тыс. грн государственной социальной помощи, что на 3 млрд 433 млн 758 тыс. грн больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал он.

Мущинин отметил, что в ближайшее время все, кто обычно получают «детские» деньги, помощь как малообеспеченные, а также выплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства во второй половине месяца, получат их в почтовых отделениях и отделениях банков.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Минсоцполитики заявило о полной выплате социальных выплат. Общая сумма майских выплат составила 3 млрд 137,8 млн грн.

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