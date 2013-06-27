Борьба с безработицей станет одной из главных тем саммита ЕС в Брюсселе

Одной из центральных тем начинающегося сегодня в Брюсселе двухдневного саммита Евросоюза станут экономические проблемы стран-членов блока, сообщает Радио Свобода.

В первую очередь, будет обсуждаться рекордный уровень безработицы среди молодежи. Так в Греции и Испании не трудоустроены более половины молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. На различные проекты по их поддержки могут быть выделены около 6 миллиардов евро.

Также на нынешнем саммите будет окончательно оформлено вступление в ЕС Хорватии, которая с 1-го июля станет 28 членом объединения. Официально лидеры ЕС должны одобрить на встрече начало переговоров по присоединению к блоку Сербии. Решение стало возможным после того, как в апреле было достигнуто соглашении о нормализации связей между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово. Сербские власти при этом по-прежнему отказываются признать независимость Косово, провозглашенную в 2008 году.