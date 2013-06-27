Россия не исключает ответных шагов ряда стран на введение векселей для мигрантов

Введение Россией специальных векселей для трудовых мигрантов может вызвать симметричный ответ со стороны стран, граждан которых эта норма будет касаться, в том числе со стороны Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

«Я не возражаю против каких-то инициатив, но они должны изучаться. Это не простой вопрос», - сказал он, комментируя соответствующую инициативу российских депутатов.

По его словам, введения такой нормы может повлечь симметричные шаги со стороны стран, граждан которых это коснется.

«В таком случае гражданам России придется платить 1 тыс. долл. для въезда в Украину. Здесь должны быть симметричные действия», - сказал Ромодановский.

Он подчеркнул, что к этому вопросу надо относиться очень внимательно, и любые решения должны быть тщательно проработаны.

Как сообщалось, депутаты Госдумы РФ Алексей Журавлев и Сергей Жигарев разработали законопроект об обязательной оплате трудовыми мигрантами при въезде в Россию специальных векселей.

Предполагается, что миграционный вексель будет стоить 30 тыс. рублей (около 1 тыс. долл.

По мнению автором законопроекта, эта мера поможет сохранить национальную целостность РФ и снизит криминогенную обстановку. Всего, по оценке авторов проекта, в Россию в результате будет поступать каждый год не менее 225 млрд рублей дополнительных доходов (из расчета на 7,5 млн прибывающих в РФ в год трудовых мигрантов).