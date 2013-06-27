В Бразилии снова протестуют: на улицы вышли около 50 тысяч человек

Бразильский город Белу-Оризонти вновь стал ареной ожесточенных столкновений между демонстрантами и полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули, манифестанты ответили градом камней, преедает Еuronews.

Начавшася мирно акция против коррупции и за улучшение качества жизни переросла в беспорядки, когда манифестанты зашли за линию ограждения у стадиона “Минейру”, где проходил полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Бразилии и Уругвая.

Даже победа любимой команды не порадовала протестующих. Около 50 тысяч человек скандировали “ФИФА, убирайся домой!” Они возмущены многомиллиардными тратами государства на проведение турнира, когда в стране столько нерешенных проблем в области образования и здравоохранения.

“Я пришла сюда, чтобы что-то изменить, чтобы бороться за наши права, чтобы в Бразилии всем стало лучше жить.”

“Мне 57 лет, и я набаралась смелости и пришла сюда, чтобы сказать:” Бразилия, с нас хватит! “

Акции протеста прошли и в других городах страны. Отвечая на требования манифестантов, власти Бразилии уже ужесточили наказание за коррупцию и выделили из бюджета средства на образование и здравоохранение.