Европейские лидеры договорились по социальным и финансовым вопросам

Европейские лидеры согласовали новые меры, направленные на борьбу с безработицей среди молодежи и повышение кредитования мелких компаний, после того как соглашения о решении банковских проблем и долгосрочном бюджете Евросоюза дали саммиту так необходимую поддержку, сообщает Reuters.

Лидеры 27 стран ЕС решили потратить 6 миллиардов евро за два года, чтобы поддержать создание рабочих мест, обучение и стажировки для молодых людей. Они также решили направить не израсходованные средства бюджета ЕС на то, чтобы продолжать эти меры по истечении двухгодичного срока.

Критики говорят, что эти деньги - капля в море, поскольку в ЕС более 19 миллионов безработных, при этом в Испании и Греции более половины всех молодых людей до 25 лет не имеют работы.

Лидеры также одобрили планы для Европейского инвестиционного банка о кредитовании мелких и средних компаний, особенно в южных государствах ЕС, где банковские финансы значительно истощены из-за долгового кризиса в еврозоне.

"Последние 24 часа были очень успешными, - сказал президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. - Сегодня мы договорились о деньгах, которые поддержат наши слова".

Министры финансов ЕС в ночь на четверг решили, как распределять между инвесторами и крупными вкладчиками бремя расходов, связанных с банкротствами банков в будущем.

Отдельно представители Европарламента, Еврокомиссии и правительств ЕС достигли договоренности по поводу бюджета ЕС в сумме 960 миллиардов евро ($1,25 триллиона) на период с 2014 по 2020 годы.

Лидеры единодушно подержали это соглашение, сказал президент совета ЕС Херман Ван Ромпей. Европарламент должен одобрить соглашение в июле, и новый бюджет вступит в силу в январе 2014 года.