Уровень безработицы в еврозоне достиг нового рекорда - свыше 12%

Безработица в мае в еврозоне достигла нового рекордного уровня, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на АР.

По данным Евростата, средний уровень безработицы по 17 странам Евросоюза, которые используют единую валюту, вырос на 0,1% и составил 12,1%.

В мае в странах еврозоны было зарегистрировано 19,22 млн безработных, что на 67 тысяч больше, чем в апреле. Результаты следующего месяца покажут, осталась ли экономика региона в состоянии рецессии во втором квартале этого года.

Как сообщал УНИАН, инфляция в еврозоне в мае ускорилась, а это является дополнительным признаком того, что экономика валютного блока начинает выходить из состояния продолжительного спада.

Европейский центральный банк в июне сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5%. Между тем, президент ЕЦБ Марио Драги считает, что экономика еврозоны должна стабилизироваться и восстановиться в течение года.

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