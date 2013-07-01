Долги населения за коммунальные услуги сократились почти на 7%

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги в мае 2013 года по сравнению с апрелем текущего года уменьшилась на 6,9% - до 11,97 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным Госстата, сокращение задолженности наблюдалось во всех регионах Украины. При этом средний срок задолженности составил 3,1 месяца.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги в стране на одного собственника лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в мае нынешнего года по сравнению с маем 2012 года выросли на 6,5% и составили 254,2 грн.

Как сообщил Госстат, в январе-мае 2013 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 19,7 млрд грн (103,4% начисленных за этот период сумм). Среди регионов наиболее высокий уровень оплаты наблюдался в Черкасской, Сумской, Львовской и Закарпатской областях (110,6-118,4%). А самый низкий – в АР Крым, Харьковской области и Севастополе (97,9-99%).

По информации Госстата, в январе-мае 2013 года с населением было заключено 32,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 109 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги в апреле 2013 года по сравнению с мартом уменьшилась на 7,6% - до 12,8 млрд грн.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2013 года по сравнению с февралем увеличилась на 2,8%, составив 13,9 млрд грн.