Самыми востребованными в июне были менеджеры по продажам - эксперт

В июне количество вакансий, размещенных на Международном кадровом портале HeadHunter Украина, по сравнению с маем осталось практически на том же уровне.

Но, как отмечают в HeadHunter, количество продленных вакансий (тех, что были не закрыты в предыдущем периоде) почти на треть больше, чем количество новых предложений о работе.

Как поясняют эксперты, первый летний месяц - период, когда рынок труда все еще активен. Перед сезоном отпусков и после сезона длительных праздников работодатели стараются успеть сделать многое, в том числе и найти персонал на незакрытые вакансии. А вот создавать новые объявления не спешат.

Как и в мае, в июне чаще всего были нужны те, кто будет продавать: менеджеры по продажам, банковские специалисты по работе с клиентами. Традиционно много предложений было для специалистов в сфере информационных технологий, также удерживает лидерские позиции по количеству вакансий и производственная сфера. Без работы не рискуют остаться секретари и офис-менеджеры.

В июне самые высокие зарплаты чаще всего предлагали программистам и руководителям в сфере продаж. Несмотря на то, что многие месяцы специалисты в производственной и финансовой сфере попадали в десятку самых высокооплачиваемых специалистов, в июне платить по максимуму чаще готовы тем, кто умеет продавать или программировать. Подобным образом выглядит и ТОП-100 самых высокооплачиваемых вакансий.

Коммерческий директор - 48 тыс. грн.

Руководитель службы внутреннего аудита - 32 тыс. грн.

Директор кейтеринговой компании - 32 тыс. грн.

Senior Java Developer - 32 тыс. грн.

Senior Drupal Developer - 30 тыс. грн.

Руководитель представительства (развитие бизнеса) - от 28 тыс. грн.

Директор по оптовым продажам (одежда для туризма) - 26 тыс. грн.

Коммерческий директор (АПК) - 25 тыс. грн.

Специалист по разработке веб-интерфейсов - 24-48 тыс. грн

Директор по производству на фармацевтический завод - 23 тыс. грн.

В целом, в июне работу искали 42 986 специалистов (приблизительно, столько же, сколько и в мае). Показатель конкуренции на рынке — hh.Индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий) – практически не изменился. На одну вакансию претендовало до 5 кандидатов. В сферах с самой высокой конкуренцией такой показатель достигал 10-11 кандидатов на место, а сферах с самой низкой конкуренцией одному кандидату могли предлагать две вакансии.