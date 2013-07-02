Кабмин предлагает пенсионерам–предпринимателям и инвалидам не платить единый соцвзнос

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде разрешить пенсионерам–предпринимателям, работающим на упрощенной системе налогообложения, а также инвалидам-предпринимателям, получающим социальную помощь, не платить за себя единый социальный взнос на обязательное пенсионное страхование. Соответствующий законопроект № 2437а зарегистрирован в Верховной Раде 27 июня.

«Цель принятия проекта закона – уточнить действующие нормы законодательства в части уплаты единого взноса на общеобязательное социальное страхование физическими лицами – предпринимателями, достигшими пенсионного возраста, а также предпринимателями-инвалидами, получающими пенсию или социальную помощь», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что указанные лица могут быть плательщиками единого взноса только на добровольных началах.

При этом сумма единого взноса, которая может быть недополучена в результате принятия законопроекта, составит 51,6 млн грн в год.

Как сообщал УНИАН, количество предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, с начала 2013 года по состоянию на 23 июня выросло на 75 тыс. - до 1,17 млн человек, а объем уплаченных ими налоговых платежей - на 71,4% - до 2,1 млрд грн.

Ранее министр социальной политики Наталья Королевская заявляла, что в министерство поступает много обращений относительно освобождения от уплаты единого взноса пенсионеров-предпринимателей, которые получают пенсию за выслугу лет и достигли общеустановленного пенсионного возраста. Это и стало поводом для разработки данного законопроекта.